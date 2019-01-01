رسمياً | ماينتس يعلن ضم مهاجم ليفربول الشاب

ماينتس يستغل روابطه القديمة؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن ماينتس الألماني عن إتمام الاتفاق مع ليفربول الإنجليزي بشأن استعارة مهاجمه النيجيري تايوو أوونيي لمدة عام.

وبحسب ما ذكره ماينتس عبر تويتر، فإن الأمور ستتم بمجرد الانتهاء من إجراءات خروج اللاعب مع السلطات البريطانية، ثم الخضوع للكشف الطبي المعتاد.

أوونيي البالغ من العمر 21 عاماً سيقضي العام المقبل بقميص ماينتس، الذي لم يذكر ما إذا كان هناك أحقية للشراء في الصفقة.

Der @LFC und #Mainz05 sind sich bezüglich einer Leihe von Taiwo Awoniyi einig geworden. Sobald die Ausreisemodalitäten mit den britischen Behörden finalisiert und der Medizincheck erfolgreich absolviert worden sind, wird der Angreifer für ein Jahr an den Bruchweg kommen. 👊 pic.twitter.com/lOEvPp7X7y — 1. FSV 05 (@1FSVMainz05) August 6, 2019

وسبق ليورجن كلوب مدرب ليفربول العمل كلاعب ومدرب في ماينتس، حيث كان محطته التدريبية السابقة لبوروسيا دورتموند.

يذكر أن ليفربول فاز بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبر في النهائي 2-0، فيما خسر البريميرليج بفارق نقطة عن البطل مانشستر سيتي.