رسميًا.. ماني لاعب الشهر في البريميرليج

ماني يواصل حصد الجوائز الفردية

حصل الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر نوفمبر.

وكان ماني قد قدم أداء مميزًا خلال الفترة التي مرت من الموسم الحالي جعلته أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال العام الميلادي 2019.

وحول ذلك، استمر التتويج لمجهوداته من خلال حصوله على جائزة لاعب الشهر والذي كان فيه أهم لاعبي ليفربول على الإطلاق وسببًا رئيسيًا في استمرارهم في حصد النقاط.

وخلال هذا الشهر والذي فاز فيه ليفربول بكل مبارياته التي خاضها في البريميرليج، قدم ماني أرقامًا فردية مميزة فضلًا عن إسهاماته في العمل الجماعي.

وسجل الدولي السنغالي 3 أهداف خلال شهر نوفمبر في شباك كل من مانشستر سيتي وكريستال بالاس وأستون فيلا، كما قام بتمريرة حاسمة.

وخلال الموسم كاملًا، نجح ماني في تسجيل 13 هدفًا وصناعة 7 أهداف في مختلف المباريات التي خاضها مع الفريق في كل المنافسات.

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يذكر أن ماني قد حل رابعًا في قائمة مجلة فرانس فوتبول لأفضل 30 لاعبًا حول العالم للعام الميلادي الحالي، حيث سبقه فقط ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك وكرستيانو رونالدو.