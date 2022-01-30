رسميًا.. مانشستر يونايتد يُعلن إيقاف جرينوود بسبب مزاعم العنف

أوقف مانشستر يونايتد لاعبه ماسون جرينوود "حتى إشعار آخر" بعد وجود اتهامات بالعنف ضد النجم الشاب.

وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي يوم الأحد "ماسون جرينوود لن يعود للتدريبات أو يلعب المباريات حتى إشعار آخر".

في بيان سابق، أعلن النادي الإنجليزي أنه على دراية بالصور والادعاءات التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي لجرينوود.

متحدث باسم الشياطين الحمر قال "النادي لا يتغاضى عن العنف بأي نوع".

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وجاء في البيان كاملًا "علمنا بالصور والادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع "لن ندلي بأي تعليق آخر حتى يتم التأكد من الحقائق".

جرينوود البالغ من العمر 20 عامًا تخرج من أكاديمية مانشستر يونايتد ولعب معهم 129 مباراة سجل خلالهم 35 هدفًا.

وبهذا القرار، لن يتواجد جرينوود في مباراة ميلدسبره المقبلة في كأس الاتحاد الإنجليزي، والمقرر لها يوم 4 فبراير.