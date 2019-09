رسمياً .. مانشستر يونايتد يعلن التجديد لفيكتور لينديلوف

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد مدافعه السويدي فيكتور لينديلوف لفترة طويلة.

صاحب الـ25 سنة انضم للشياطين الحمر في يوليو 2017 قادماً من بنفيكا البرتغالي بحوالي 31 مليون جنيه إسترليني.

الدولي السويدي عانى من بداية متخبطة مع مانشستر خلال فترة المدرب السابق جوزيه مورينيو، قبل أن يتحسن كثيراً مع أولي جونار سولشاير.

✍️ @VLindelof has committed his future to #MUFC!