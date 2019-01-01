رسمياً .. مانشستر يونايتد يعلن التجديد لفيكتور لينديلوف

اللاعب السويدي سيبقى مع الشياطين حتى يونيو 2024

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد مدافعه السويدي فيكتور لينديلوف لفترة طويلة.

صاحب الـ25 سنة انضم للشياطين الحمر في يوليو 2017 قادماً من بنفيكا البرتغالي بحوالي 31 مليون جنيه إسترليني.

الدولي السويدي عانى من بداية متخبطة مع مانشستر خلال فترة المدرب السابق جوزيه مورينيو، قبل أن يتحسن كثيراً مع أولي جونار سولشاير.

وهو ما دفع النادي الإنجليزي لإقناع اللاعب بالتوقيع على عقد جديد، بدلاً من تعاقده الحالي الذي ينتهي في صيف 2021.

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ومن المقرر استمرار لينديلوف مع يونايتد حتى يونيو 2024، مع وجود إمكانية التمديد لعام إضافي.

وخاض السويدي 74 مباراة بقميص مانشستر منذ انضمامه للفريق، ولعب 31 مواجهة مع منتخب بلاده.