رسميًا | مانشستر يونايتد يعلن اتفاقه مع برونو فيرنانديس

إثارة متوقعة بالأيام الأخيرة من الميركاتو

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التوصل لاتفاق نهائي مع لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديس نجم سبورتنج لشبونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

فيرنانديس يعتبر الهدف الرئيسي لأولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر بالميركاتو الشتوي، بعد تراجع مستوى بول بوجبا وغيابه المستمر بسبب الإصابات.

وذكر الشياطين الحمر في بيان رسمي التوصل لاتفاق لأجل التعاقد مع برونو فيرنانديس ليكون إضافة جديدة لخط وسط الفريق.

وأوضح البيان أنّ التعاقد لم يتم بعد، إذ يتوقف على الكشف الطبي والتوصل لاتفاق حول البنود الشخصية مع اللاعب.

لشبونة نشر مقطعًا للفيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر يودع فيه اللاعب.

“Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them".



Obrigado Capitão. Para sempre Leão 🦁 pic.twitter.com/L7JqXs6RbT — Clube de (@Sporting_CP) January 29, 2020

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ويأتي ذلك بعد محاولة برشلونة للانقضاض على الصفقة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي، حيث تقدم النادي الإسباني بعرض من أجل ضمه حتى 2025، مع قضاء أول 6 أشهر معاراً لفالنسيا.

وبلغت قيمة الصفقة 55 مليون يورو بجانب 25 مليون يورو متغيرات إضافية جاءت كالآتي: 5 مليون يورو إضافات حسب مشاركة اللاعب، 5 مليون حسب مشاركة مانشستر في الأبطال، 15 مليون حسب جوائز اللاعب الفردية، 5.5 مليون يورو قيمة الوساطة ومصاريف إضافية للصفقة بالتساوي بين الناديين، 10% من قيمة بيع اللاعب مستقبلًا.