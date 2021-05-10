رسميًا .. مانشستر يونايتد يحل أزمة الهجوم بالتجديد لكافاني!

نادي مانشستر يونايتد يكافئ إدينسون كافاني ويمنحه عقدًا جديدًا في صفوف الفريق.

أعلن نادي مانشستر يونايتد اليوم عن تمديد عقد لاعبه الأوروجوياني إدينسون كافاني القادم من صفوف باريس سان جيرمان.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن كافاني كان إضافة قوية للغاية للفريق خلال الموسم الجاري.

إلى متى مدد كافاني وجوده في مانشستر يونايتد؟

بحسب ما ذكر البيان الرسمي لمانشستر يونايتد والذي صدر عبر الموقع الإلكتروني للنادي فعقد اللاعب الجديد يبقي عليه في صفوف الشياطين الحمر حتى نهاية الموسم المقبل.

يأتي هذا بعد أن كان من المفترض أن ينتهي تعاقد هداف منتخب أوروجواي بنهاية الموسم الجاري، بعد أشهر قليلة من انضمامه لصفوف الفريق.

ما هي أرقام كافاني في مانشستر يونايتد؟

النجم الأوروجوياني سجل 15 هدفًا مع الفريق هذا الموسم في كل البطولات، بالرغم من عدم ظهوره أساسيًا في مناسبات عديدة.

وشارك كافاني مع مانشستر يونايتد في 35 مباراة في كل البطولات، كما صنع خمسة أهداف لزملائه في الفريق، خلال 1859 دقيقة لعبهم.

ما الذي قاله كافاني بعد التجديد؟

قال كافاني: خلال الموسم تطور داخلي حبًا كبيرًا للنادي وكل ما يمثله، وأشعر برابطة كبيرة مع زملائي وكل من يعمل في الفريق".

وأضاف: "الجميع هنا يمنحني دوافع إضافية من أجل تقديم كل شيء، ومعًا نستطيع أن نحقق بعض الأمور المميزة".

ما الذي قاله سولشاير عن التجديد؟

قال المدير الفني لمانشستر يونايتد: "كل مدرب يعرف سجله التهديفي، وعلى المستوى الشخصي لقد منح الفريق الكثير من المزايا".

وأضاف: "عقليته الانتصارية لا مثيل لها، وتؤثر بطريقة واضحة على كل شيء يقوم به في الملعب وخارجه".

جدير بالذكر أن كافاني كان قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد بشكل مجاني بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

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