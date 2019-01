رسميًا | مانشستر يونايتد يجدد عقد مارسيال

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تمديد عقد أنطوان مارسيال حتى 2024 بعد شائعات اقتراب اللاعب من مغادرة النادي.

صاحب الـ 23 عامًا لعب 162 مباراة مسجلًا 46 هدفًا وكانت أول مباراة له ضد ليفربول في سبتمبر 2015.

وقال مارسيال في تصريحات للموقع الرسمي بعد التمديد: "أحب فترتي في الفريق منذ اليوم الذي جئت فيه هنا حتى الآن، وأشعر دائمًا بأنني بين عائلتي وإنّه لم دواعي سروري الاستمرار هنا".

وتابع: "أود شكر المدير الفني، أوليه سولشار، وكذلك الجمهور على الدعم والمساندة وأتمنى حصد البطولات خلال السنوات المقبلة وأكون عنصر إضافة للفريق",

Today just got a whole lot better! 😄 #MUFC