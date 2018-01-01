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رسميًا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد سمولينج

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مانشستر يونايتد يمدد عقد مدافعه كريس سمولينج

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعلن مانشستر يونايتد رسميًا عن تمديد عقد مدافعه كريس سمولينج حتى عام 2022.

اللاعب البالغ من العُمر 29 عامًا كان من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، قبل أن يتوصل لاتفاق مع الشياطين الحُمر بتجديد عقده لثلاث سنوات إضافية مع خيار التمديد لسنة إضافية رابعة.

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اللاعب الدولي الإنجليزي يلعب في صفوف مانشستر يونايتد منذ عام 2010 بعد قدومه لقلعة أولد ترافورد من فريق فولهام على يد المدرب الأسبق للشياطين الحمر سير أليكس فيرجسون.

سمولينج شارك مع مانشستر يونايتد حتى الآن في 307 مباراة في مختلف المسابقات وأحرز 18 هدفًا.

وعلى مستوى البطولات توج سمولينج مع مانشستر يونايتد بالبريميرليج مرتين وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وحيدة وبكأس رابطة المحترفين مرة والدوري الأوروبي مرة، بالإضافة إلى التتويج بالدرع الخيرية في ثلاث مناسبات.

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