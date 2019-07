رسميًا | مانشستر يونايتد يجدد عقد بيريرا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تمديد عقد أندرياس بيريرا حتى 2023 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

بيريرا، 23 عامًا، انضم إلى أكاديمية الشياطين الحمر في 2011-2012 ولعب 35 مباراة مع الفريق الأول.

وقال بيريرا في تصريحات للموقع الرسمي: "قضيت فترة طويلي في مانشستر وأعتبر المدينة والفريق وطني وسعيد للغاية للاستمرار لسنوات إضافية في مسيرتي هنا. المدرب أظهر إيمانًا كبير بقدراتي وأتطلع للموسم المقبل".

وتابع: "أعلم أنّه يجب علينا العمل بقوة منذ اليوم الأول في الفترة التحضيرية للموسم الجديد وسوف أقدم كل ما لديّ لأجل النادي اليوم وغدًا. أشكر عائلتي التي منحتني ثقتها والرب الذي ساعدني على الحصول على هذه الفرصة".

✍️ @AndrinhoPereira has put pen to paper on a new #MUFC deal 👍