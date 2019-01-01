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رسميًا | مانشستر يونايتد يتعاقد مع دانيال جيمس

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Getty
ريال مدريد يحسم أول صفقات الفريق في الصيف
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حسم نادي مانشستر يونايتد أول صفقات الفريق في الصيف الجاري بالتعاقد مع دانيال جيمس من سوانزي سيتي.

جيمس لفت الأنظار الموسم الماضي مع فريقه الويلزي وسجل خمس مرات في 38 مباراة مع فريقه بالدرجة الإنجليزية الأولى.

وأعلن النادي في بيان رسمي إتمام صفقة الـ 21 عامًا دون الكشف عن التفاصيل الصفقة، إلا أنّ التقارير الصحفي تؤكد وصول قيمتها إلى 15 مليون إسترليني..

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الصفقة كان من المفترض أن تتم الشهر الماضي ولكن وفاة والد اللاعب أجل إنهاء الإجراءات إلى الخميس.

ويتواجد جيمس حالياً مع منتخب بلاده ويلز ضمن الاستعدادات لمباراة كرواتيا في تصفيات أمم أوروبا 2020.

وسوف يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل عقب فتح سوق الانتقالات بصورة رسمية الأسبوع المقبل.

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