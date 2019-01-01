الانتقالات
الانتقالات

رسمياً - مانشستر يونايتد يؤكد رحيل فيلايني

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Getty Images
البلجيكي إلى الدوري الصيني..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكد مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل رسمي رحيل لاعبه البلجيكي مروان فيلايني عن صفوف النادي في صفقة انتقال دائم.

 

وانتقل فيلايني إلى نادي شاندونج لونينج تايشان الصيني في ختام فترة الانتقالات الشتوية التي استمرت طوال شهر يناير المنصرم.

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وكان فيلايني قد انضم للفريق قادماً من إيفرتون في أغسطس 2013، في ختام الميركاتو الصيفي أيضاً.

ولعب البلجيكي 177 مباراة مع يونايتد خلال 5 مواسم ونصف، سجل خلالها 22 هدفاً، وتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي 2016 مع لويس فان خال، والدرع الخيرية وكأس الرابطة والدوري الأوروبي عام 2017 مع جوزيه مورينيو.

يذكر أن الأخير قد أقيل مؤخراً من تدريب النادي في ديسمبر الماضي، ليضع ذلك الأمر نهاية لتواجد فيلايني أيضاً في الصفوف الأساسية.

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