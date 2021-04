رسميًا .. مانشستر سيتي يعلن التجديد لدي بروينه

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، عن تجديد عقد صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروينه، لضمان استمراره مع الفريق لأطول فترة ممكنة.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل اللاعب، وإمكانية رحيله عن سيتي، في حالة عدم فوز الفريق بدوري الأبطال هذا الموسم، وسط اهتمام من ريال مدريد بضمه.

الحساب الرسمي لسيتي على موقع "تويتر" حسم الأمر بشكل نهائي، ليعلن عن التجديد لصاحب الـ29 سنة حتى يونيو 2025.

⚠️ DEFENDERS BEWARE ⚠️



We're thrilled to announce @DeBruyneKev has signed a contract extension until 2025! ⚡️



Tap to read the full story ⬇️



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re