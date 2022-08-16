رسميًا | مانشستر سيتي يدعم دفاعه بلاعب برشلونة السابق

بطل الدوري الإنجليزي واصل دعم صفوفه

أعلن مانشستر سيتي رسميًا تعاقده مع الإسباني سيرجيو جوميز لاعب أندرلخت البلجيكي لدعم يسار دفاعه وتعويض أوليكساندر زينتشينكو الذي رحل إلى آرسنال في صفقة كبيرة.

الظهير الأيسر الروسي كان قد انتقل إلى النادي اللندني مقابل 32 جنيه إسترليني، وقد حاول السيتي ضم مارك كوكوريلا من برايتون لكنه لم ينجح في التفوق على تشيلسي الذي تعاقد مع اللاعب مؤخرًا.

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بطل الدوري الإنجليزي أعلن عبر موقعه الرسمي توقيع جوميز على عقد يمتد لـ4 مواسم قادمة لكن دون الكشف عن التفاصيل المالية، فيما قدرت المصادر المتابعة قيمة الصفقة بـ11 مليون جنيه إسترليني مع مبلغ آخر مرتبط بالأداء والنتائج.

صاحب الـ21 عامًا بدأ مسيرته الكروية مع أكاديمية لاماسيا في برشلونة قبل أن يرحل إلى بوروسيا دورتموند عام 2018، وقد لعب معارًا لموسمين مع هويسكا الإسباني قبل أن ينتقل إلى أندرلخت حيث لعب تحت قيادة فينسنت كومباني قائد السيتي السابق وصنع 15 هدفًا وتُوج بجائزة أفضل لاعبي الفريق.

وقد أبدى اللاعب سعادته البالغة بالانضمام للسيتي والعمل تحت قيادة جوارديولا، حيث قال "السيتي هو الفريق الأفضل في إنجلترا وسأحظى بفرصة التعلم والتطور تحت قيادة جوارديولا المدرب الأفضل في العالم".

"الانضمام لهذا الفريق حلم أصبح حقيقة وأي لاعب شاب يتمناه، عدد الألقاب التي توج بها السيتي في السنوات الأخيرة مذهل للغاية وأسلوب لعبهم تحت قيادة جوارديولا هو الأمتع في أوروبا، اللعب مع فريق يقوده بيب سيكون خاصًا جدًا".

يُشار إلى أن جوميز سيرتدي القميص رقم 21 مع السيتي، والذي كان يرتديه فيران توريس قبل انتقاله إلى برشلونة في يناير الماضي.