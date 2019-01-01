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رسميًا | مانشستر سيتي يتعاقد مع رودري

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(C)Getty Images
تعرف على تفاصيل التعاقد مع رودري
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني دفع مانشستر سيتي قيمة الشرط الجزائي في عقد رودريجو هيرنانديز والتعاقد معه.

أتلتيكو مدريد تعاقدت مع ماركوس يورنتي من ريال مدريد مما مهد الطريق لمغادرة رودري.

وذكر الروخي بلانكوس في بيان رسمي أنّ مانشستر سيتي دفع 70 مليون يورو في الاتحاد الإسباني صباح اليوم، الأربعاء، ليحصل على خدمات رودري.

رودري لعب 47 مباراة خلال الموسم المنصرم مسجلًا 3 أهداف وصانعًا لهدف وحيد كما جاء ليحل محل جابي الذي رحل إلى السد القطري.

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جدير بالذكر أنّ رودري انضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد قادمًا من فياريال في صيف 2018 واستمر لموسم واحد فقط.

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