رسميًا | مانشستر سيتي يتعاقد مع رودري

تعرف على تفاصيل التعاقد مع رودري

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني دفع مانشستر سيتي قيمة الشرط الجزائي في عقد رودريجو هيرنانديز والتعاقد معه.

أتلتيكو مدريد تعاقدت مع ماركوس يورنتي من ريال مدريد مما مهد الطريق لمغادرة رودري.

وذكر الروخي بلانكوس في بيان رسمي أنّ مانشستر سيتي دفع 70 مليون يورو في الاتحاد الإسباني صباح اليوم، الأربعاء، ليحصل على خدمات رودري.

pays Rodrigo's buyout clause at LaLiga headquarters. The player has unilaterally terminated his contract with our club.

👉 https://t.co/MV0RpPtQ9u — Atlético de Madrid (@atletienglish) July 3, 2019

وأكد مانشستر سيتي مساء الخميس هو الآخر إتمام الصفقة عبر حسابه الرسمي على تويتر، ورحب بوصول اللاعب.

رودري لعب 47 مباراة خلال الموسم المنصرم مسجلًا 3 أهداف وصانعًا لهدف وحيد كما جاء ليحل محل جابي الذي رحل إلى السد القطري.

جدير بالذكر أنّ رودري انضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد قادمًا من فياريال في صيف 2018 واستمر لموسم واحد فقط.