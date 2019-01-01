رسمياً - مانشستر سيتي يتجنب عقوبة حظر التعاقدات والفيفا يكتفي بغرامة مالية

مانشستر سيتي يفلت من عقوبة برشلونة وأتليتكو مدريد السابقة

فيسبوك تويتر بلال محمد

قررت لجنة التأديب، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، توقيع غرامة مالية على مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب مخالفات في التعاقد مع لاعبين يقل أعمارهم عن 18 عاماً.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم بياناً اليوم، أكد فيه أن إدارة مانشستر سيتي اخترقت المادة 19 من قواعد الفيفا، الخاصة بانتقالات اللاعبين.

ووقعت اللجنة التأديبية عقوبة مالية على بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، قدرها 370 ألف فرانك سويسري، وتم إخطار الفريق بهذا.

وشدد بيان الفيفا، على أن حماية القُصّر عنصراً أساسياً لها، كما تم تأكيد هذا من قبل في مناسبات سابقة، من قبل المحكمة الرياضية.

وسبق وأن تم معاقبة أندية كبيرة، بالحرمان من التعاقدات لفترة انتقالات أو فترتين، لمثل هذا السبب، ومن ضمن تلك الأندية برشلونة وأتليتكو مدريد وتشيلسي.