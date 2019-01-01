رسميًا - مانجالا ينضم إلى فالنسيا مجانًا

مانجالا إلى فالنسيا قادمًا من مانشستر سيتي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن فالنسيا رسميًا التعاقد مع المدافع إيلياكيم مانجالا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي.

وكان اللاعب قد دخل في مفاوضات مع الخفافيش منذ أيام قليلة، قبل أن يتم حسم كل شيء سريعًا.

وأوضح فالنسيا أن اللاعب قد انضم إلى صفوف الفريق بعقد يمتد لعامين، في صفقة مجانية بنظام الانتقال الحر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 13, 2019

وسبق لمانجالا أن لعب مع فالنسيا على سبيل الإعارة لموسم واحد في 2017 بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي بثلاثة سنوات.

وكان مانجالا قد لعب لصفوف إيفرتون في الموسم الماضي على سبيل الإعارة أيضًا، قبل أن تنتهي علاقته بمانشستر سيتي نهائيًا هذا الصيف.

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يذكر أن مانجالا كان قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي قادمًا من بورتو عام 2014 في صفقة كانت قياسية في ذلك الوقت.