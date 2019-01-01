رسميًا - ماسكيرانو يعود للدوري الأرجنتيني من بوابة إستوديانتيس

نادي إستوديانتيس الأرجنتيني يعلن عن ضمه للنجم خافيير ماسكيرانو لاعب برشلونة الأسبق.

أعلن نادي إستوديانتيس الأرجنتيني عن نجاحه في الحصول على خدمات النجم خافيير ماسكيرانو قلب دفاع برشلونة السابق.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي أصدره قبل قليل على حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر".

وتم إنهاء تفاصيل الاتفاق بين النادي واللاعب في اجتماع بين ماسكيرانو ورئيس النادي الأرجنتيني في العاصمة الصينية بيكين قبل ساعات قليلة.

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وكان ماسكيرانو قد أمضى آخر عامين من مسيرته في صفوف فريق هيبي فورتشين الصيني منتقلًا من برشلونة مقابل حوالي ٦ مليون يورو.

وشارك النجم الأرجنتيني في ٢٥ مباراة في الموسم الماضي بواقع ٢٢٥٠ دقيقة في بطولة الدوري الصيني، وصنع تسعة أهداف خلال تلك المشاركات.

وكانت آخر مشاركات ماسكيرانو في الدوري الأرجنتيني تعود لعام ٢٠٠٥ عندما كان لاعبًا في صفوف ريفيربليت، وبعدها تركهم وانضم لكورنثيانز البرازيلي.

جدير بالذكر أن عقد ماسكيرانو مع فريقه الصيني ينتهي بنهاية العام الجاري أي أنه سيكون متاحًا للانضمام لصفوف الفريق الأرجنتيني بداية من الأول من يناير المقبل.