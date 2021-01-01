رسميًا .. مارسيليا يتعاقد مع سامباولي ويقطع الطريق على الهلال

الهلال وضع سامباولي ضمن المرشحين لتدريب الفريق

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي التعاقد مع الأرجنتيني خورخي سامباولي خلفًا لأندري فيلاش بواش، بعد إقالته منذ أيام بعد تراجع مستوى الفريق.

كان خورخي سامباولي مرشحًا لتدريب نادي الهلال السعودي حسب تقارير انتشرت مؤخرًا، حيث خاطبه مجلس إدارة الزعيم من أجل التفاوض لتدريب الفريق خلفًا للروماني رازفان لوشيسكو.

وكشف مارسيليا في بيان رسمي أن الأرجنتيني خورخي سامباولي وقع عقدًا حتى صيف 2023، مدربًا للفريق حيث أشادوا بأفكاره التكتيكية.

وأشار النادي الفرنسي في البيان، إلى أن سامباولي يمتاز بالطريقة الهجومية خلال مسيرته التدريبية والذي قدم الكثير من النجاحات خلالها.

الهلال وضع سامباولي خلال الأيام الماضية لخلافة لوشيسكو في منصب المدير الفني، ولكن توقيع مارسيليا معه بشكل رسمي قطع الطريق على الزعيم السعودي.

أبرز محطات المدرب سامباولي هي قيادته للمنتخبين الأرجنتيني والتشيلي وأيضًا إشبيلية الإسباني.