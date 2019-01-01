رسميًا .. ماتا يُجدد عقده مع مانشستر يونايتد

كما كان متوقعًا .. أعلن مانشستر يونايتد بشكل رسمي، بقاء صانع ألعابه الإسباني خوان ماتا حتى إشعار آخر، وذلك بعد موافقة كلا الطرفين على تجديد العقد، الذي كان سينتهي في أول ساعات يوليو المقبل.

وبحسب ما أعلنه موقع النادي، فإن لاعب تشيلسي السابق وافق على تجديد عقده لمدة عامين، وليس لعام واحد، كما هي العادة والسياسة المتبعة داخل أروقة الشياطين الحمر منذ سنوات، بالاكتفاء بالتمديد عام واحد فقط لكل من تجاوز ربيعه الـ30.

وجاء نص البيان الذي نشره موقع اليونايتد الرسمي على النحو الأتي "يسر نادي مانشستر يونايتد أن يعلن عن توقيع خوان ماتا على عقد جديد، والذي بموجبه سيبقى مع النادي حتى يونيو 2021 مع خيار التمديد لسنة أخرى.

وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات الروتينية، قال بطل العالم 2010 "يا له من شرف عظيم أن أستمر في تمثيل هذا النادي الرائع وجماهيره الأروع، قضيت خمس سنوات في مانشستر يونايتد، وأنا فخور ببقائي في بيتي فترة أطول".

وختم حديثه "أتطلع للعمل مع أوليه جونار سولشاير وطاقمه المساعد، لديهم رؤية مثيرة للنادي، وأنا سعيد للغاية كوني جزءًا في هذه الرؤية".

"من الذي لا يريد أن يستمتع بلاعبين مثل نيمار فهو ثاني أفضل لاعب في العالم".🗨️

سواريز عن نيمار 🗣️



🗞️ تقارير صحفية أيضًا أشارت إلى أن نيمار أخبر باريس ":لا أريد اللعب بعد الآن ، أريد العودة إلى منزلي ، حيث لم يكن يجب أن أغادر أبدًا ".



هل نرى نيمار بقميص برشلونة من جديد؟🤔 pic.twitter.com/geJ4tuAwVV — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

وكان ماتا /31 عامًا/ قد انضم إلى اليونايتد في شتاء 2014 قادما من تشيلسي في صفقة كلفت النادي حوالي 40 مليون إسترليني، وطوال هذه الفترة دافع عن ألوان النادي في 218 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالهم 45 هدفًا، غير أنه فاز بأكثر من لقب، أبرزهم كأس الاتحاد الإنجليزي تحت قيادة فان خال واليوروبا ليج مع مورينيو.