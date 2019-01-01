الانتقالات
الانتقالات

رسميًا - مؤمن زكريا إعارة إلى أحد السعودي

آخر تحديث
التعليقات()
بعد ستة أشهر من الرحيل عن الدوري السعودي - لاعب الراقي السابق يعود من جديد

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي أحد السعودي، اليوم الأربعاء، رسميًا إنهاء إجراءات التعاقد مع المصري مؤمن زكريا؛ لاعب الأهلي المصري.

وأوضح النادي السعودي أنه تعاقد مع اللاعب لمدة خمسة أشهر على سبيل الإعارة، ليعود زكريا للدوري السعودي مرة أخرى عقب ستة أشهر من رحيله عنه.

الأهلي أكد أن الإعارة تمت بناءً على رغبة اللاعب، على أن يتم إرسال البطاقة الدولي لأحد، عقب تحويل المقابل المادي للصفقة إلى حسابات القلعة الحمراء.

اختيارات المحررين

صاحب الـ30 عامًا خاض تجربة احتراف من قبل في أهلي جدة بيناير من العام الماضي ولمدة ستة أشهر، شارك خلالها في 17 مباراة، وسجل ستة أهداف.

ودخل اللاعب في أزمة بالقلعة الحمراء خلال الأشهر الأخيرة إثر مماطلته في تجديد قبل أن يجدد عقده لمدة ثلاث سنوات مؤخرًا.

ولم يشارك زكريا في أي مباراة مع الشياطين الحمر منذ 17 من ديسمبر الماضي، لتتجدد الأزمة رغم تجديد عقده.

الموضوع التالي:
هيجواين قبل وبعد ساري - من موسم تاريخي إلى الغرق مع ميلان
الموضوع التالي:
رسمياً | بيونتيك ميلانيستا حتى 2023
الموضوع التالي:
رسميًا - الهلال السعودي يوقع عقدًا احترافيًا مع ثنائي فريق الشباب ويستعيد اليامي
الموضوع التالي:
رسميًا – هيجواين ينضم لتشيلسي لنهاية الموسم الجاري
الموضوع التالي:
ما هو الشرط الجزائي لكيليان مبابي؟ وما هي القيمة التسويقية للنجم الفرنسي؟
إغلاق