رسميًا | ليونيل ميسي بقميص باريس سان جيرمان لمدة موسمين!

ليونيل ميسي ينضم بشكل رسمي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة بشكل مجاني.

أعلن نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي عن نجاحه في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي القائد السابق لبرشلونة.

جاء هذا في مقطع فيديو تشويقي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن ليونيل ميسي سيمثل باريس سان جيرمان بداية من الموسم الجديد.

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وأوضحت مصادر جول أن ميسي سيرتدي قميص الفريق لمدة موسمين، وحتى نهاية شهر يونيو عام 2023.

وفي الوقت نفسه سيكون في العقد الخاص به بند يسمح باستمرار ميسي لموسم ثالث رفقة الفريق الباريسي حال اتفق الطرفين على ذلك.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت انتشار بعض الأنباء عن عودة برشلونة بعرض جديد لليونيل ميسي من أجل الاستمرار مع الفريق، لكن بيئة اللاعب نفت الأمر.

وخرج ليونيل ميسي قبل ساعات في مؤتمر صحفي أعلن خلاله رحيله عن برشلونة بسبب قيود اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن ميسي سيحصل على راتب يتراوح بين 30 و40 مليون يورو في الموسم رفقة باريس سان جيرمان، بحسب ما ذكرت "ليكيب"، وعدة صحف فرنسية.