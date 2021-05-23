رسميًا.. ليل يصنع المعجزة ويتوّج بالدوري الفرنسي رغم محاولات باريس سان جيرمان

إنجاز ضخم..

نجح ليل في تحقيق لقب الدوري الفرنسي لموسم 2020-21 بعد الفوز في الجولة الختامية منه على أنجيه بهدفين مقابل هدف.

ودخل ليل المباراة وهو في صدارة ترتيب الليج آ بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان، الذي كان يواجه في نفس التوقيت بريست.

وفي سبيل تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي الفرنسي العريق منذ 2011، كان عليهم الفوز على أنجيه بغض النظر عن نتيجة العملاق الآخر بي آس جي.

بالفعل، تمكن ليل من وضع هدفين في الشوط الأول بشباك مضيفه، الأول عبر جوناثان ديفيد في الدقيقة العاشرة، والثاني في اللحظات الأخيرة من الشوط عبر الهداف التركي بوراك يلماز.

صحيح أن الدقائق الأخيرة شهدت إثارة منقطعة النظير بعدما قلّص أنجيه الفارق عبر فولجيني، إلا أن ليل تمكن من الصمود والحفاظ على تقدمه ببسالة شديدة، ليظفر بالدرع الرابع في تاريخه.

أما باريس سان جيرمان، فلم يجد صعوبة في الفوز على مضيفه بريست بهدفين نظيفين، كانا عبر روماين فايفري (عن طريق الخطأ بمرماه) بالدقيقة 37، وكيليان مبابي بالدقيقة 71.

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هكذا، وصل ليل إلى النقطة 83 وتوِّج بالدوري بفارق نقطة عن بي آس جي الوصيف، فيما احتل موناكو المرتبة الثالثة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، وليون أتى رابعًا ليدخل ملحق الأبطال أيضًا.

أما من سيهبط هذا الموسم في الليج آ فهم ديجون ونيم ونانت.

ووجبت الإشارة إلى أن محصلة الموسم لباريس سان جيرمان باتت مخيبة للآمال، بتحقيقه لقب الكأس والسوبر فقط، مع عجزه عن الحفاظ على لقب الدوري والخروج من نصف نهائي دوري الأبطال.