رسميًا | ليفركوزن يتعاقد مع هدف ريال مدريد السابق

صفقة مميزة للنادي الألماني..

أعلن باير ليفركوزن مساء الإثنين عن تعاقده مع إسيكييل بالاسيوس، لاعب ريفر بليت الأرجنتيني بعقد يمتد لخمس سنوات ونصف يبدأ من مطلع يناير المقبل.

بالاسيوس هو واحد من أبرز المواهب التي برزت في الدوري الأرجنتيني في السنوات الماضية، وقد رُبط اسمه بالعديد من الأندية الكبيرة وعلى رأسها ريال مدريد، الذي حاول بالفعل ضمه حسبما قال وكيله من قبل.

الإصابات كانت المعطل الوحيد لمسيرة صاحب الـ21 عامًا، حيث تعرض إلى إصابتين كبيرتين بعد تألقه في كوبا ليبارتادوريس 2018 وقيادته لكتيبة مارسيلو جياردو للتتويج بها.

لكن بالاسيوس عاد وبرز من جديد، وحظى باهتمام من أندية أوروبية على رأسها أياكس الهولندي، ولكن اللاعب فضّل الانضمام إلى ملعب الباي آرينا، وربما يعود ذلك إلى تجربة مواطنه لوكاس ألاريو المميزة مع النادي الألماني.

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الصفقة لم تكن مكلفة على فريق مصنع الأدوية، حيث دفع ليفركوزن مبلغ 15 مليون يورو فقط، وهو قيمة الشرط الجزائي الموجود في تعاقد اللاعب مع بطل الدوري الأرجنتيني.

بشكل عام فقد تكون هذه الصفقة بمثابة التدعيم المبكر للرحيل المتوقع لجوهرة ليفركوزن، كاي هافيرتز، والذي يُعد مطمعًا لأكبر الأندية الأوروبية ويتوقع أن يرحل في الميركاتو الصيفي المقبل.

الجدير بالذكر أن ليفركوزن، والذي يقوده فنيًا بيتر بوش، يعيش موسمًا جيدًا إلى حدٍ كبير، حيث يحتل المركز السابع في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 25 نقطة وبفارق 8 نقاط فقط عن المتصدر لايبزيج.