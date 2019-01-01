رسميًا | ليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي ومواجهة نارية بين تشيلسي ومانشستر يونايتد

أعلن الاتحاد الإنجليزي عن جدول الموسم المقبل

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رسميًا جدول مسابقة البريميرليج لموسم 2019-2020 والذي ينطلق يوم الجمعة 9 أغسطس.

مانشستر سيتي هو المتوج ببطولة آخر موسمين تحت قيادة بيب جوارديولا.

ويفتتح ليفربول البطولة على ملعبه بمباراة ضد الصاعد حديثًا للبريميرليج نوريتش سيتي، أما في اليوم التالي فإن حامل اللقب سيحل ضيفًا على وست هام يونايتد.

وتُقام أيضًا مباريات بين بورنموث وشيفيلد يونايتد، برنلي وساوثامبتون، كريستال بالاس وإيفرتون، ليستر سيتي وولفرهامبتون، واتفورد وبرايتون، توتنهام وأستون فيلا يوم السبت.

أما يوم الأحد فسوف يشهد مباراتين مثيرتين، الأولى حينما يواجه أرسنال نيوكاسل يونايتد في سانت جيمس بارك بينما يفتتح مانشستر يونايتد أول مباراة في أولد ترافورد ضد تشيلسي.

لا فاردي ... لا أهداف ⚽️🥳



هل تعتقد بأن فاردي من أكثر اللاعبين المهضوم حقهم إعلاميًا؟🤔 pic.twitter.com/S9lRIJIHSH — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 13, 2019

وفي الجولة الثانية، ستكون أول مباراة لحامل اللقب على أرضه ضد توتنهام بينما يواجه أرسنال نظيره ليفربول في أنفيلد بالجولة الثالثة.

أول مباراة بديربي شمال لندن بين توتنهام وأرسنال تكون يوم 31 أغسطس في ملعب الإمارات على أن تُلعب مباراة الجولة الثانية في 25 أبريل.

ديربي مانشستر لن يُلعب سوى في 7 ديسمبر على ملعب الاتحاد ثم في 7 مارس بملعب أولد ترافورد.

أما ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون يكون في 4 ديسمبر على ملعب جوديسون بارك ولقاء الدور الثاني في أنفيلد يوم 14 مارس.

تشيلسي يلعب ضد ليفربول في 21 سبتمبر وفي الجولة التالية تٌقام مباراة قوية بين مانشستر يونايتد وأرسنال في أولد ترافورد.

أما ديربي انجلترا فسوف يبدأ في أولد ترافورد بمواجهة ليفربول يوم 19 أكتوبر وقبلها سيلعب الريدز أمام توتنهام في أنفيلد.

المواجهة المرتقبة بين بيب جوارديولا ويورجن كلوب ستكون يوم 9 نوفمبر وهو نفس الشهر الذي يلعب فيه مانشستر سيتي ضد تشيلسي في 23 على أرضه.

مباريات البوكسينج داي تضمن مواجهات بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل، ولفرهامبتون ومانشستر سيتي، ليستر سيتي وليفربول، ساوثامبتون وتشيلسي، بورنموث وأرسنال.

شهر يناير سيشهد مواجهات صعبة لليفربول بخوض لقائين ضد توتنهام ومانشستر يونايتد، وهو الشهر ذاته الذي سيقام فيه ديربي لندن بين تشيلسي وأرسنال في ستامفورد بريدج.