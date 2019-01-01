رسميًا - ليفربول يعلن عن ضم الحارس أدريان بديلًا لمينيوليه

نادي ليفربول يعلن بشكل رسمي عن انضمام الحارس الإسباني أدريان في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع وست هام.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن نجاحه في ضم الحارس الإسباني أدريان لاعب فريق وست هام السابق والذي كان بدون عقد مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما أكد النادي في بيان رسمي أصدره قبل قليل، وأكد من خلاله أن اللاعب سينضم للفريق فورًا وسيحضر لتدريبات النادي استعدادًا للموسم الجديد.



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وأعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام لليفربول وقال في تصريحات للموقع الرسمي: "أشعر بسعادة كبيرة أننا ألعب لهذا النادي العظيم، لدي طموح كبير أن أحقق الفوز بكل شيء، وأتطلع لخوض أول مباراة بقميص الفريق على ملعب أنفيلد".

وكان أدريان مؤخرًا في مفاوضات مع فريق ريال بلد الوليد المملوك للظاهرة البرازيلي رونالدو من أجل الانضمام لهم مجانًا بالموسم الجديد عقب انتهاء تعاقده مع الهامرز في يونيو الماضي.

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ووافق اللاعب على الانضمام لليفربول بشكل فوري وأنهى مفاوضاته مع بلد الوليد، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة المادية بعد.

جدير بالذكر أن اللاعب سيحصل على دور الحارس الثاني خلف البرازيلي أليسون الذي انفرد بمركز حراسة المرمى في ليفربول منذ وصوله في الصيف الماضي.