رسميًا .. ليفربول يعلن ضم مدافع شالكه!

نادي ليفربول يعلن عن ضم المدافع الثاني في أقل من ساعتين!

أعلن نادي ليفربول عن نجاحه في ضم اللاعب أوزان كاباك من صفوف شالكه الألماني على سبيل الإعارة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت النادي في بيان رسمي أصدره قبل قليل، وأكد خلاله أن الصفقة من الممكن أن تتحول لانتقال نهائي.

وكتب النادي في بيانه: "ليفربول أتم صفقة ضم اللاعب أوزان كاباك من صفوف شالكه في إعارة حتى نهاية الموسم، وفي انتظار التصريح الدولي".

وأضاف: "صاحب الـ 20 عامًا سينضم لصفوف ليفربول ويمضي معه ما تبقى من الموسم الجاري، في صفقة تمت بيوم الانتقالات الأخير".

وأوضح ليفربول أنا للاعب الشاب سيرتدي القميص رقم 19 مع الفريق خلال ما تبقى من الموسم الجاري.

وكان ليفربول قد أعلن قبل قليل عن ضم بين ديفيز من صفوف فريق بريستون نورث إند بشكل نهائي لدعم الدفاع.

رسميًا .. ليفربول يضم مدافع بريستون لتعويض فان دايك

جدير بالذكر أن ليفربول كان يسعى لتعويض إصابة فيرجيل فان دايك الذي من يعاني على مستوى الركبة ولن يعود قبل أبريل المقبل.