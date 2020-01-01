رسميًا .. ليفربول يعلن التعاقد مع تياجو ألكانتارا

نادي ليفربول يعلن عن ضم تياجو ألكانتارا لصفوفه قادمًا من بايرن ميونخ، والكشف عن التفاصيل المادية.

أعلن نادي ليفربول عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب تياجو ألكانتارا نجم برشلونة السابق وبايرن ميونخ الألماني.

جاء هذا في بيان فيديو نشره النادي اليوم الجمعة عبر حسابه في موقع تويتر، وأعلن من خلاله أن اللاعب سيحصل على القميص رقم ستة.

الصفقة كلفت النادي حوالي 22 مليون يورو، ليوقع الدولي الإسباني على عقود لمدة أربعة سنوات في صفوف الفريق الإنجليزي.

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The moment you’ve all been waiting for…#ThiagoFriday 🤩 pic.twitter.com/s2tOCvnHta

وارتبط اللاعب بنظيره ليفربول منذ أسابيع، وأكدت تقارير صحفية عديدة أنه اتفق بالفعل مع الفريق الإنجليزي قبل أن يتم الاتفاق بين بايرن ميونخ فريق يورجن كلوب.

وقال تياجو: "هذا الشعور مذهل، لقد انتظرت القدوم هنا منذ فترة طويلة، وأنا سعيد للغاية أن ذلك الانتظار انتهى الآن".

وأضاف: "بمرور السنوات وبتحقيق الألقاب تسعى لتحقق المزيد، وليفربول لديه نفس الطموح، لذلك أنا هنا أسعى للفوز بكل شيء".

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وأردف: "يجب أن أتأقلم مع الفريق في أسرع وقت ممكن، وسأقدم كل ما لدي داخل الملعب لزملائي وللنادي وللجماهير".

جدير بالذكر أن مشاركة تياجو أمام تشيلسي مساء الأحد ستكون شبه مستحيلة، لكن من الممكن أن يتواجد في لقاء الكأس أمام لينكون يوم الأربعاء.