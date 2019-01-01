رسمياً | ليفربول يجدد تعاقد كلوب

الألماني مستمر مع الريدز

أعلن ليفربول تمديد عقد مدربه الألماني يورجن كلوب لخمس سنوات إضافية بعد المستوى المميز الذي يقدمه الفريق في الموسم الجاري والفائت.

وحقق النادي لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وبلغ النهائي في النسخة التي تسبقها، ويتصدر حالياً ترتيب البريميرليج بعد فوزه في 15 مباراة وتعادله في واحدة ولم يخسر أي لقاء.

وذكر ليفربول عبر حسابه الرسمي على تويتر أن كلوب تم تمديد عقده حتى 2024، ليستمر في صفوفه لخمسة مواسم مقبلة.

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ونشر النادي فيديو لكلوب أعلن فيه أنه قام بتوقيع عقد جديد، الأمر الذي سخر منه الألماني بأنه قد يكون غير سعيداً للبعض، ولكن أكد على سعادته بالاستمرار في المشروع الذي بدأه.

وأشاد المدير الفني بنجاح النادي في كتمان الأمر أثناء المفاوضات وإبقائه سراً، الأمر الذي وصفه بالصعب في الأيام الحالية.

كلوب انضم للنادي في 2015، ونجح في تلك الفترة في إعاد إحياء الفريق، وإعادته لطريق البطولات والمنافسة على الألقاب بعد سنوات من التراجع.

ويلعب الريدز مساء السبت أمام واتفورد لحساب الجولة السابعة عشر من البريميرليج.