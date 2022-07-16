رسميًا .. ليفاندوفسكي ينضم إلى صفوف برشلونة والنادي يعلن التفاصيل

الصفقة أصبحت رسمية.

أعلن نادي برشلونة عن نجاحه بشكل رسمي في التوصل لاتفاق مع بايرن ميونخ على ضم روبرت ليفاندوفسكي من صفوف الفريق البافاري.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي، وكشف من خلاله تفاصيل التعاقد وأن اللاعب سينضم للفريق عقب الكشف الطبي وتوقيع العقود.

وكتب النادي في البيان: "تم التوصل لاتفاق أولي بين برشلونة وبايرن ميونخ من أجل ضم روبرت ليفاندوفسكي لصفوف الفريق".

وأضاف: "الاتفاق بين برشلونة وبايرن ميونخ يعتمد على اجتياز اللاعب للكشوفات الطبية والتوقيع على عقود الانضمام للفريق".

النادي استخدم بقية البيان لاستعراض مسيرة ليفاندوفسكي الناجحة على المستوى الاحترافي والبطولات التي حققها سواء في بايرن ميونخ أو بوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى جوائزه الفردية.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي ظهر في إسبانيا قبل قليل، ومن المنتظر أن يخضع للكشف الطبي وينضم للفريق في الولايات المتحدة الأمريكية خلال ساعات.