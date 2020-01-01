رسميًا.. ليفاندوفسكي يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر

مستحقة تمامًا..

توِّج روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2020 المقدمة من جلوب سوكر، متفوقًا على الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

هذه ليست الجائزة الأولى التي يتحصل عليها الدولي البولندي في هذا الصدد، حيث سبق وأن نُصِّب الأفضل في العالم ولكن من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" منذ أسابيع قليلة.

تتويج الدولي البولندي بالجائزة ليس بالمفاجأة قياسًا بما حققه مع بايرن ميونخ الموسم الماضي، حيث كان النجم الأول للبافاري وقاده لحصد الثلاثية التاريخية وأعاد دوري أبطال أوروبا إلى الأليانز آرينا أخيرًا.

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وعقّب ليفا على تتويجه بهذه الجائزة والتي قدمها له جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بقوله "هذه الجائزة تعني الكثير بالنسبة لي، عليّ أن أشكر فريقنا والمدرب وأسرتي وكذلك والدي".

كما أضاف "أعلم أن أبي لم يتمكن من رؤيتي وأنا لاعب كرة قدم محترف، ولكن آمل أن يكون قد علم بما وصلت له. أشكر زوجتي على وقوفها دائمًا بخلفي، في بعض الأحيان كانت تقوم بدفعي".

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وتابع "الحلم صار حقيقة، كنت أحلم بأن ألعب بأكبر الملاعب وسط الجماهير وأن أحقق أكبر البطولات، والآن أنا هنا لذلك أنا سعيد، أشكر كل من صوّت لي".

وأتم "أن أكون مع أساطير مثل رونالدو وميسي شيء استثنائي حقًا، أنا سعيد لأنني هنا ولأنني حققت الجائزة، وآمل أن أراكم مرة أخرى العام المقبل."

يذكر أن ليفاندوفسكي يعيش موسمًا عظيمًا جديدًا، حيث سجل حتى الآن 17 هدفًا لبايرن ميونخ على صعيد الدوري الألماني بعد مرور 13 جولة فقط.