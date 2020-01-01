رسميًا .. ليفاندوفسكي أفضل لاعب في أوروبا موسم 2019-2020

صراع بين نجمي بايرن ودي بروينه

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تتويج روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2019-2020 متفوقًا على زميله مانويل نوير وصانع ألعاب مانشستر سيتي، كيفين دي بروينه.

ليفاندوفسكي أول لاعب في القرن الحالي الذي يحقق الثلاثية ويكون الهداف في جميع البطولات خلال موسم 2019-2020.

اقرأ أيضاً .. نوير ودي بروينه وليفاندوفسكي .. من يستحق جائزة الأفضل في أوروبا؟

المزيد من الفرق

ليفا قدم موسماً خرافياً على الصعيدين الفردي والجماعي ساهم عن طريقه بتتويج بايرن ميونخ بالثلاثية، إذ سجل 55 هدفاً وصنع 10.

وتعالت الأصوات ما بين النقاد والجمهور التي طالبت بمنح البولندي جائزة الكرة الذهبية عن الموسم الماضي، ولكن تم حجبها من قبل "فرانس فوتبول".

أما جائزة أفضل لاعبة في العالم فذهبت إلى مهاجمة تشيلسي، بيرنيل هاردا.

وساهم ليفاندوفسكي مع نوير في إضافة لقبين إضافيين لبايرن ميونخ هذا الموسم بعد أن قاد الفريق للقبي السوبر الأوروبي أولاً على حساب إشبيلية، ثم المحلي الأربعاء أمام بوروسيا دورتموند.

بداية ليفا للموسم الحالي كانت بطيئة نوعاً ما بالنظر للمعتاد، إذ سجل هدف وحيد ولكن صنع خمسة في أربعة مباريات حتى الآن.