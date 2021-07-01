رسميًا | ليس الدوري القطري أو الإماراتي .. جون أوبي ميكيل إلى الخليج

سماها الإعلام "صفقة العمر"

اعتدنا أن يتجه مخضرمو الدوريات الأوروبية الكبرى في نهاية مسيراتهم إما إلى الدوري القطري أو الإماراتي، لكن النيجيري جون أوبي ميكيل؛ نجم تشيلسي الإنجليزي وستوك سيتي السابق.

صاحب الـ34 عامًا انتهى عقده مع ستوك سيتي بنهاية يونيو الماضي، لم يجدد عقده بعدها، إذ قرر الاتجاه إلى الخليج كما يفعل غالبية نجوم القارة العجوز قبل تعليق حذائهم رسميًا.

اقرأ أيضًا | خافي مارتينيز آخرهم .. مخضرمو أوروبا والخليج علاقة جاذبة منذ زمن

نادي الكويت الكويتي أعلن رسميًا تعاقده مع أوبي ميكيل، رسميًا في صفقة هي الأغلى في تاريخ الدوري الكويتي بشكل عام، حيث سماها الإعلام "صفقة العمر".

النجم النيجيري صاحب مسيرة كبيرة مع تشيلسي، إذ لعب له منذ 2006 وحتى 2017، قبل أن يرحل مجانًا متجهًا إلى الدوري الصيني.

مع البلوز، خاض 372 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف، وصنع 13 آخرين، بخلاف تحقيقه 11 بطولة ما بين دوري محلي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

بعد تجربة البلوز، لعب أيضًا أوبي ميكيل لميدلزبره الإنجليزي وطرابزون سبور التركي وأخيرًا ستوك سيتي الإنجليزي.