رسمياً | ليستر سيتي يضم يوري تيليمانس من موناكو

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، عن ضم متوسط الميدان البلجيكي، يوري تيليمانس من موناكو الفرنسي.

اللاعب أنضم بعقد يمتد لنهاية الموسم على سبيل الإعارة، مقابل إعارة البرتغالي أدريان سيلفا لصفوف النادي الفرنسي.

اللاعب البلجيكي، البالغ 21 عامًا أنضم لصفوف الثعالب، بعدما خاض 20 مباراة الموسم الجاري، سجل خلالها 5 أهداف بقميص فريق الإمارة.

وتواجد تيليمانس في صفوف موناكو لموسم ونصف، قادمًا أندرلخت البلجيكي.

