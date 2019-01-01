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رسمياً - ليستر سيتي يتعاقد مع بيريز

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Getty
ليستر يعلن صفقته الجديدة..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن ليستر سيتي رسمياً عن تعاقده مع أيوزي بيريز لاعب نيوكاسل يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما أعلنه ليستر عبر موقعه الرسمي، فإن بيريز وقع عقداً مدته 4 سنوات، فيما لم يتم الكشف عن أي تفاصيل مادية.

ولكن على الجانب الآخر بحسب سكاي سبورتس، فإن الصفقة قد تكلفت 30 مليون جنيه استرليني لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً.

وكان بيريز قد انضم إلى نيوكاسل في 2014 قادماً من تينيريفي الذي بدأ به مسيرته الاحترافية.

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يذكر أن بيريز لعب 195 مباراة بقميص نيوكاسل، سجل خلالها 48 هدفاً، من بينهم 13 هدفاً في 41 مباراة بآخر موسم له مع الفريق.

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