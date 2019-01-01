رسميًا - ليروي ساني يعاني من قطع في الرباط الصليبي ويحتاج لجراحة

مانشستر سيتي يؤكد أن لاعبه ليروي ساني تعرض لقطع في الرباط الصليبي ضد ليفربول؟.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها ليروي ساني نجم فريق مانشستر سيتي في مواجهة ليفربول بلقاء الدرع الخيرية.

جاء هذا بحسب ما كشفت كل من "بيلد" و"كيكر"، حيث أكدا أن اللاعب تعرض لقطع في الرباط الصيليبي سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة للغاية.

وذكرت التقارير أن اللاعب سيحتاج للخضوع لعملية جراحية مما سيجعل عملية العودة للملاعب في وقت قريب أصعب، حيث سيحتاج لفترة علاج أطول.

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وخرج مانشستر سيتي ببيان رسمي ليؤكد الأنباء التي انتشرت ويعلن إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصبيلي وخضوعه لعملية جراحية.

وكان بايرن ميونخ قريبًا في أكثر من مناسبة من الحصول على خدمات اللاعب من صفوف مانشستر سيتي، ذلك قبل الأنباء الأخيرة الخاصة بإصابته.

وغادر ساني ملعب مباراة مانشستر سيتي الأخيرة ضد ليفربول في نهائي الدرع الخيرية، وهو اللقاء الذي فاز به بطل الدوري بركلات الترجيح.

جدير بالذكر أن اللاعب لديه تعاقدًا مستمرًا مع فريقه الحالي مانشستر سيتي لن ينتهي قبل نهاية الموسم بعد المقبل ٢٠٢٠-٢٠٢١.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 8, 2019