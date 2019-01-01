رسميًا | لويز ينضم إلى صفوف أرسنال

تعرف على تفاصيل التعاقد مع لويز

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أعلن نادي أرسنال إتمام التعاقد مع مدافع تشيلسي، ديفيد لويز، في الدقائق الأخيرة قبل غلق سوق الانتقالات في انجلترا.

لويز غاب عن تدريب البلوز أمس، الأربعاء، بهدف الضغط على الإدارة للسماح له بالرحيل لأرسنال.

وذكر النادي في بيان رسمي التوقيع مع لويز بعقد يمتد لموسمين لأجل تدعيم الخط الدفاعي للفريق.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن الصفقة كلفت خزانة المدفعجية 8 ملايين إسترليني.

جدير بالذكر أنّ أوليفييه جيرو كان آخر اللاعبين الذي رحلوا من أرسنال إلى تشيلسي في فترة الانتقالات.