رسميًا | لونين يرحل عن ريال مدريد

الحارس الأوكراني الثالث في ريال مدريد يغادر على سبيل الإعارة

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني انضمام أندري لونين، حارس مرمى الفريق، إلى ريال بلد الوليد، على سبيل الإعارة.

لونين انضم إلى الملكي الصيف الماضي ولكنّه رحل إلى ليجانيس على سبيل الإعارة.

وذكر النادي الملكي في بيان رسمي رحيل لونين على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد دون وجود بند أحقية الشراء.

ويعد لونين ثالث المعارين خلال الموسم الحالي من ريال مدريد إلى بلد الوليد بعد خافي سانشيز وخورخي فورتس.

وكانت التقارير الصحفية قد ذكرت إمكانية إعارة كوبو إلى صفوف بلد الوليد وهو ما نفاه المدرب سيرجيو جونزاليس.

وسوف يعتمد المدرب، زين الدين زيدان، على تيبو كورتوا أساسيًا في مركز حراسة المرمى على أن يكون كيلور نافاس الحارس البديل.