رسميًا | لوفتوس تشيك يجدد عقده مع تشيلسي لخمس سنوات

تعرف على تفاصيل تمديد تشيك لعقده مع تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تمديد عقد لوفتوس تشيك لخمس سناوت حتى 2024 بعد زيادة راتبه.

صاحب الـ 23 عامًا أثبت أحقيته باللعب للبلوز في الموسم الماضي بعد حصوله على فرصة مع ماوريسيو ساري.

وسوف يحصل تشيك على راتب يصل إلى 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في عقده الجديد.

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي: "أنا سعيد للغاية لأنني مستمر في الفريق لمدة خمس سنوات أخرى، إنّه مكان رائع للنمو وألعب فيه بأفضل طريقة ممكنة".

وتابع: "منذ أن كنت بعمر 8 أو 9 سنوات، لم أكن أتصور أنني سأصل هنا وكنت فقط أستمتع باللعب مع أصدقائي. العمل الجاد يجني ثماره دون شك".

الدولي الإنجليزي أشار إلى أنّ رغبته دائمًا أن يكون له دور رئيسي في مساعدة تشيلسي على الفوز وتحقيق الألقاب.

جدير بالذكر أنّ تشيك عانى من إصابة في وتر إكيليس بنهاية الموسم الماضي وخضع لعملية جراحية.