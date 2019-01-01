رسمياً - لوفتس تشيك يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي

وتر أكيليس ينهي ما بقي أمام اللاعب من منافسات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تأكد غياب روبن لوفتس تشيك لاعب وسط تشيلسي عن مباراة نهائي الدوري الأوروبي ضد آرسنال في التاسع والعشرين من مايو المقبل.

جاء ذلك بعد تعرضه لإصابة خلال المباراة الودية أمس –الأربعاء- ضد نيو إنجلاند ريفولوشن.

وتم تشخيص إصابة لوفتس تشيك بتمزق في وتر أكيليس، والتي ستكلفه الغياب عن نهائيات دوري أمم أوروبا أيضاً مع إنجلترا.

وأنهى تشيلسي موسمه في المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا، ليصبح نهائي الدوري الأوروبي بالنسبة له فرصة الحصول على لقب أوروبي فقط لا أكثر، بعكس آرسنال الذي بات بحاجة لهذا الفوز للتأهل إلى دوري الأبطال، بعد حلوله خامساً في البريميرليج.

يذكر أن تشيلسي فاز على نيو إنجلاند ودياً بثلاثية نظيفة سجلها روس باركلي "هدفين" وأوليفييه جيرو.