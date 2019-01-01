رسميًا - لوشيسكو يستبعد عبد الله عطيف من مواجهة الأهلي

بعدما تألق نجم وسط الزعيم في الذهاب، يغيب عن الإياب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خلت قائمة الهلال السعودي الأساسية والاحتياطية لمواجهة الأهلي، غياب عبد الله عطيف؛ نجم وسط الزعيم.

الزعيم يستضيف الراقي على ملعب جامعة الملك سعود، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

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وأعلن الحساب الرسمي للزعيم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن استبعاد عطيف جاء لشعوره بالإرهاق بعد بداية مران الفريق أمس الإثنين، لذلك فضل الجهاز الفني عدم إشراكه في كلاسيكو الليلة.

عطيف كان قد شارك وتألق في لقاء الذهاب، ليساهم في فوز الأزرق برباعية مقابل هدفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

📄 خلت قائمة #الهلال الأساسية والاحتياطية في لقاء الأهلي من اسم "عبدالله عطيف"؛ وذلك نظير شعوره بإرهاق بعد بداية مران الفريق يوم أمس، حيث فضّل الجهاز الفني عدم إشراكه في لقاء اليوم #الهلال_الأهلي pic.twitter.com/6rLVhKRxRY — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 13, 2019

وجاء تشكيل الهلال للقاء الليلة كالتالي:

عبد الله المعيوف - علي البليهي - سلمان الفرج - جيوفينكو - ياسر الشهراني - عبد الله الحافظ - بافيتيمبي جوميس - أندريه كاريلو - يانج سوو - محمد كنو - سالم الدوسري.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشلهوب، حسن كادش، ناصر الدوسري، نواف العابد، هتان باهبري، محمد الواكد، محمد جحفلي.