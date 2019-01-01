رسميًا للمرة الثانية - غلق باب الترشح والنصر بلا مترشحين

مصير مجلس العالمي في يد الهيئة العامة للرياضة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

غادر اللجنة الانتخابية بنادي النصر السعودي منذ قليل، مقر النادي بعد انتهاء اليوم الأخير للترشح دون تقدم أي مسؤول بأوراق ترشحه.

اللجنة كانت قد فتحت أبوابها من قبل في التاسع من يونيو الجاري وحتى 11 من الشهر نفسه، لكن لم يتقدم أحد لتقديم أوراقه.

واضطرت الهيئة العامة للرياضة وفقًا للوائح بمنح مسؤولي النادي فرصة أخرى بفتح الباب لثلاثة أيام أخرى، بدأت أول أمس الأحد، إلا أنه لم يتغير شيء واستمر عزوف مسؤوليه عن تقديم أوراقهم.

بعض التقارير الصحفية كانت قد أكدت أن عبد العزيز الجليل قد اتفق مع أعضاء الشرف بالنادي على تقديم أوراق ترشحه، إلا أنه تراجع بعد بداية الفترة الثانية دون أسباب واضحة.

ومن المقرر أن تعيين الهيئة العامة مجلسًا لإدارة العالمي وفقًا لرؤيتها خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي أعلن به سعود آل سويلم؛ الرئيس الحالي، عدم رغبته في تولي الرئاسة مرة أخرى، لأسباب خاصة.