رسميًا .. لجنة الانضباط تتخذ قرارها النهائي بشأن عقوبة الأهلي

القرار نهائي وغير قابل للاستئناف

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة لاتحاد الكرة السعودي، عن قرارها النهائي بشأن العقوبة الموقعة على النادي الأهلي، بعد ما حدث في مباراة ديربي جدة أمام الاتحاد.

وتعادل الأهلي مع نظيره الاتحاد، بالجولة 18 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بالمباراة التي أقيمت مساء يوم الخميس الماضي.

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ونشر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة السعودي، القرار النهائي للجنة الانضباط والأخلاق، بشأن تأخر لاعبي النادي الأهلي، في النزول لأرضية الملعب، في بداية الشوط الثاني من المباراة.

وأشار اتحاد الكرة السعودي، إلى أنه وفقًا لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة، وحيث أن اللجنة أصدرت قرار رقم 145/ل ض/2021) بتاريخ 05/01/2021م وتعد هذه المخالفة عوداً للمرة الأولى وفقاً للمادة (40) من اللائحة.

وبذلك ثبتت مخالفة فريق النادي الأهلي، وفقًا للمادة 62 من لائحة الانضباط والأخلاق، تم اتخاذ قرارًا بغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال سعودي، لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وشددت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، على أن قرارها الصادر بشأن تغريم النادي الأهلي، نهائي وغير قابل للاستئناف، وفقًا للمادة 139 من اللائحة.