رسميًا - لا كلاسيكو في الصيف بعد إلغاء كأس الأبطال الدولية

فيروس كورونا يتسبب في إلغاء البطولة الدولية الودية في الصيف

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأبطال الدولية الودية إلغاء النسخة الحالية بعد تفشي وباء كورونا مما يعني عدم خوض كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

التقارير الصحفية أكدت أنّ برشلونة وريال مدريد اتفقا على خوض لقاء ودي خلال الصيف في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أنّه تقرر إلغاء جميع البطولات الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تفشي وباء كورونا هناك.

المزيد من الفرق

وأشارت إلى أنّ الوضع الحالي يعني استحالة قيام البطولة، كما أنّ إمكانية استمرار المسابقات الأوروبية حتى أغسطس المقبل يزيد من تعقيدات تنظيم بطولة ودية دولية.

كما تم إلغاء أيضًا النسخة الخاصة بفرق السيدات من كأس الأبطال الدولية الودية.

وكانت الخطة هي خوض بطولة ودية في الولايات المتحدة الأمريكية ودول من جنوب شرق آسيا على أن يتواجد فيها 12 فريقًا مختلفًا.

جدير بالذكر أنّ برشلونة واجه ريال مدريد وديًا في الولايات المتحدة الأمريكية بصيف 2017 وانتصر 3-2 في آخر مباراة لنيمار مع النادي الكتالوني؟