رسميًا- لايبزيج يخطف أولمو من كبار أوروبا

لايبزيج يخطف اللاعب من البارسا وميلان

أعلن نادي لايبزيج الألماني تعاقده رسمياً مع اللاعب داني أولمو قادماً من فريق دينامو زغرب الكرواتي.

متصدر الدوري الألماني خطف اللاعب من ناديه الكرواتي في الوقت الذي كانت تسعى فيه أندية برشلونة وميلان لدعم صفوفها بالتعاقد مع اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسب بيان النادي الألماني فأن اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً سيتواجد في الفريق الألماني حتى عام 2024.

ووفقاً لما صرح به نيناد بيليكا مدرب دينامو زغرب فأن الصفقة ستكلف النادي الألماني 20 مليون يورو بالإضافة إلى بعض المصاريف الأخرى.

وأضاف: "اللاعب اختار لايبزيج لأنه يعلم جيداً بأنه سيتطور هناك وسيحصل على دقائق أكثر للعب في ما تبقى من الموسم ودوري أبطال أوروبا أيضاً".

اللاعب الذي يستعد رفقة المنتخب الأولمبي الإسباني للمشاركة في فعاليات مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، يسعى للتواجد أيضاً رفقة منتخب بلاده في بطولة يورو 2020 خاصة بعد أن لعب مباراة دولية وحيدة رفقة لاروخا أمام مالطا.

يذكر أن أولمو انضم إلى دينامو زغرب مجانًا من أكاديمية برشلونة في صيف 2014.