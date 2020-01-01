رسميًا .. لايبزيج يحرم ريال مدريد وآرسنال من موهبة سالزبورج

النادي الألماني قرر دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب

أعلن نادي لايبزيج الألماني، اليوم، الخميس، عن تعاقده مع لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي من سالزبورج النمساوي.

سوبوسلاي تألق مع سالزبورج ومنتخب المجر خلال الفترة الماضية، ليجذب أنظار العديد من الأندية مثل آرسنال وريال مدريد وميلان.

لايبزيج نجح في حسم السباق، بعد دفع الشرط الجزائي المقدر قيمته بـ25 مليون يورو، وفقًا للعديد من الصحف الألمانية.

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النادي كشف عبر موقعه الرسمي، أن سوبوسلاي وقع على عقد حتى 2025، وسيرتدي الرقم 17 مع فريقه الجديد.

وقال صاحب الـ20 سنة بعد التوقيع للايبزيج:"أشعر بسعادة كبيرة جدًا بعد نجاح انتقالي لهذا النادي، الفريق تطور بشكل كبير جدًا الفترة الأخيرة وأصبح من أفضل الأندية في الدوري الألماني، وظهر بصورة مميزة في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف:"الخطوة تعتبر مثالية بالنسبة لي لمواصلة تطوري، والعمل مع مدرب كبير وفريق طموح يتمتع بتواجد العديد من المواهب الشابة وعناصر الخبرة".

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يذكر أن سوبوسلاي لعب 21 مباراة مع سالزبورج هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 9 أهداف وقام بصناعة 10 في كل البطولات.