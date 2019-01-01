رسميًا | لافيتزي يُعلن اعتزاله كرة القدم

مفاجأة غير متوقعة..

أعلن إيزيكيل لافيتزي، لاعب باريس سان جيرمان الأسبق، عن اعتزاله كرة القدم بنهاية عقده مع فريقه الحالي، هيبا شينا فورتون الصيني مطلع يناير المقبل.

ويُعد لافيتزي واحدًا من أبرز اللاعبين الأرجنتينين في السنوات الأخيرة، لكنه اختار أن يرحل إلى الصين وهو في أوّج مستوياته عام 2016 بعد العروض المالية المغرية التي تحصل عليها هناك.

صاحب الـ34 عامًا لديه رحلة طويلة ومميزة في عالم كرة القدم، فقد لعب في عدد من الأندية الكبيرة في الأرجنتين مثل سان لورينز واستوديانتيس لا بلاتا، كما خاض تجربة لا تنسى مع نابولي وأخيرًا باريس سان جيرمان قبل الانتقال إلى الصين.

الدولي الأرجنتيني نشر بيانًا عبر حسابه الرسمي على تويتر أعلن فيه نبأ الاعتزال، وكتب "لقد كانت سنوات مميزة عديدة لهذه الرحلة مُيّزَت بالتعلم واللحظات التي لا تنسى والتي ستبقى في قلبي إلى الأبد.".

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كما تابع "أنا ممتن للأبد لكل من وقف إلى جانبي في هذه الرحلة، بعد الكثير من المتعة، الآن أقول وداعًا لأروع فصل من فصول حياتي، أنا سعيد للغاية.".

وعلى مدار مسيرة لافيتزي استطاع أن يحقق عددًا من البطولات أبرزها لقب الدوري الفرنسي في 4 مناسبات مع البي آس جي، إلى جانب كوبا إيطاليا مع نابولي، ولا يمكن نسيان أنه كان جزءًا من منتخب الأرجنتين الذي حقق وصافة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

تمكن لافيتزي من أن يزور الشباك خلال 134 مناسبة خلال 479 مباراة خاضها في مسيرته في مختلف البطولات، إلى جانب صناعته لـ111 هدفًا آخرين.