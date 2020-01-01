رسمياً .. لاعب تشيلسي ينضم لأستون فيلا على سبيل الإعارة

بعد قطع إعارته من بيرلني سينضم إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة

أعلن نادي تشيلسي، انتقال لاعبه داني درينكووتر إلى صفوف أستون فيلا على سبيل الإعارة، لنهاية الموسم.

صاحب الـ 29 عاماً، كان معاراً في النصف الأول من الموسم إلى بيرنلي ولكنه لم يشارك مع الفريق، ليقطع إعارته منذ أيام، ويعود إلى تشيلسي.

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درينكووتر لم يستطع إثبات نفسه مع بيرنلي، فلم يشارك إلا في مباراتين فقط خلال النصف الأول من الموسم، بسبب الإصابات خاصة بعد تعرضه للضرب في ملهي ليل منذ عدة أشهر.

وانضم اللاعب الإنجليزي، إلى تشيلسي في 2017 قادماً من ليستر سيتي مقابل 40 مليون إسترليني، ولكنه لم يستطع إثبات قدراته داخل جدران ستامفورد بريدج.

ويحتل أستون فيلا المركز السابع عشر من جدول الدوري، برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.

جدير بالذكر أن أستون فيلا يستعد لمواجهة مانشستر سيتي، مساء الأحد القادم في ختام مباريات الجولة الـ 22 من البريميرليج.