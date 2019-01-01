الانتقالات

رسميًا - لاسه شوني يترك أياكس وينضم لجنوى

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نادي أياكس يعلن بشكل رسمي عن رحيل لاسه شوني عن صفوفه لنادي جنوى الإيطالي بداية من الموسم الجديد.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

انضم النجم الدنماركي الكبير لاسه شوني لاعب أياكس لصفوف جنوى الإيطالي بعد أن أمضى سبع سنوات في صفوف الفريق الهولندي.

جاء هذا بحسب ما ذكر نادي جنوى في بيان رسمي أصدره قبل قليل أكد من خلاله أن اللاعب سينضم لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

وبهذا لن يخوض اللاعب مباراة فريق أياكس المقبلة يوم الخميس أمام باوك في إياب الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أوروبا.

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ولم يعلن نادي جنوى عن قيمة الصفقة أو فترة التعاقد المبرم بينه وبين لاعب أياكس السابق والذي يبدأ فورًا.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن الصفقة قد كلفت حوالي ٨ مليون يورو دفعهم جنوى لأياكس لضم اللاعب وان العقد معه سيكون لمدة عامين.

جدير بالذكر أن أياكس كان قد باع فرينكي دي يونج بالفعل لبرشلونة ولا يتبقى من وسط ملعبه الأساسي سوى فان دي بيك المنتظر رحيله لريال مدريد عقب مواجهة باوك المقبلة.

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