رسميًا - كولومبيا تفقد مهاجمها حتى نهاية كوبا أمريكا

الاتحاد الكولومبي لكرة القدم يؤكد غياب لاعبه لويس مورييل عن الملاعب لفترة تتراوح بين 5 و7 أسابيع.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف اتحاد كولومبيا لكرة القدم عن انتهاء مشاركة لاعبه لويس مورييل في بطولة كوبا أمريكا مع المنتخب الوطني عقب إصابته.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الاتحاد الكولومبي وأكد من خلاله أن إصابة اللاعب ستجعله يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 5 و7 أسابيع.

مع برشلونة هو نجم الفريق بكل تأكيد 🐐👌

ولكن مع الأرجنتين الوضع مختلف كثيرًا 🙄



(🎨: @omomani ) pic.twitter.com/3KmKrMr7rw — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ يونيو ٢٠١٩

وكتب حساب المنتخب الكولومبي في البيان: "من المتوقع أن تستمر إصابة اللاعب تقريبًا بين خمسة وسبعة أسابيع، وبعدها سيكون قادرًا على العودة للملاعب، وهذا يعني غيابه عن بقية البطولة".

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في مواجهة منتخب كولومبيا الافتتاحية ببطولة كوبا أمريكا مساء الأمس ضد الأرجنتين في دور المجموعات.

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وغادر مورييل ملعب المباراة في الدقيقة الـ 14 ليحل روجير مارتينيز بديلًا له ليسجل بنفسه الهدف الأول للمنتخب الكولومبي في اللقاء بالدقيقة الـ 71.

جدير بالذكر أن المنتخب الكولومبي كان قد حقق الفوز بالأمس بهدفين نظيفين على نظيره الأرجنتيني بكامل نجومه ليتصدر المجموعة الثانية بثلاث نقاط.