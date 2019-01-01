رسميًا - كولومبيا تفقد مهاجمها حتى نهاية كوبا أمريكا
كشف اتحاد كولومبيا لكرة القدم عن انتهاء مشاركة لاعبه لويس مورييل في بطولة كوبا أمريكا مع المنتخب الوطني عقب إصابته.
جاء هذا في بيان رسمي نشره الاتحاد الكولومبي وأكد من خلاله أن إصابة اللاعب ستجعله يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 5 و7 أسابيع.
مع برشلونة هو نجم الفريق بكل تأكيد 🐐👌— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ يونيو ٢٠١٩
ولكن مع الأرجنتين الوضع مختلف كثيرًا 🙄
(🎨: @omomani ) pic.twitter.com/3KmKrMr7rw
وكتب حساب المنتخب الكولومبي في البيان: "من المتوقع أن تستمر إصابة اللاعب تقريبًا بين خمسة وسبعة أسابيع، وبعدها سيكون قادرًا على العودة للملاعب، وهذا يعني غيابه عن بقية البطولة".
وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في مواجهة منتخب كولومبيا الافتتاحية ببطولة كوبا أمريكا مساء الأمس ضد الأرجنتين في دور المجموعات.
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وغادر مورييل ملعب المباراة في الدقيقة الـ 14 ليحل روجير مارتينيز بديلًا له ليسجل بنفسه الهدف الأول للمنتخب الكولومبي في اللقاء بالدقيقة الـ 71.
جدير بالذكر أن المنتخب الكولومبي كان قد حقق الفوز بالأمس بهدفين نظيفين على نظيره الأرجنتيني بكامل نجومه ليتصدر المجموعة الثانية بثلاث نقاط.